Dallas vyhral prvý zápas finále NHL, Sekera s plusovým bodom a Černák s mínusovým (video+foto)

20.9.2020 (Webnoviny.sk) - Prvé stretnutie finále bojov o Stanleyho pohár zvládli úspešnejšie hokejisti Dallasu Stars , ktorí v sobotňajšom súboji v kanadskom Edmontone zdolali Tampu Bay Lightning 4:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenie 1:0 na zápasy.Ani jeden zo Slovákov, obrancovia Andrej Sekera Erik Černák v sobotu nebodovali. Druhý duel je na programe v noci z pondelka na utorok.Vo víťaznom tíme odohral Sekera 17:05 min a pripísal si jeden plusový bod a jeden "hit", v zdolanom mužstve Černák absolvoval 16:06 min s jednou mínuskou, jednou strelou na bránku a jedným fyzickým stretom.V prvom finálovom súboji lepšie začal Dallas a ujal sa vedenia gólom Joela Hanleyho v 6. minúte, pre 29-ročného zadáka to bol premiérový presný zásah v tohtoročnej edícii play-off. "Blesky" však ešte v prvej tretine vyrovnali zásluhou Yanniho Gourdeho , no potom pálili "ostrými" už len hokejisti Stars.V 33. minúte upravil na 2:1 Jamie Oleksiak, v závere druhej časti pridal tretí gól Joel Kiviranta a bodku za stretnutím dal 78 sekúnd pred treťou sirénou ďalší premiérový strelec v tohtosezónnej vyraďovacej časti Jason Dickinson.Lightning v tretej tretine na zdramatizovanie duelu nestačila ani mohutná ofenzíva, keď na brankára Antona Chudobina vyslali "blesky" 22 striel. Celkovo Rus predviedol 35 úspešných zákrokov, jeho náprotivok Andrej Vasilevskij zastavil "iba" 16 striel súpera."Anton previedol viacero skvelých zákrokov v tých správnych momentoch. Náš súper má veľmi nebezpečnú ofenzívu, preto je jasné, že do šancí sa dostane. A keď nechcete inkasovať v tom nesprávnom okamihu gól, potrebujete veľké zákroky v správnom čase. A práve tie Anton dnes večer previedol," chválil svojho zverenca kouč Rick Bowness na oficiálnom webe NHL.Tréner Tampy Bay Jon Cooper po súboji poznamenal, že napriek streleckej prevahe v tretej tretine jeho tím mal ukázať ešte niečo viac."Možno sme potrebovali poriadnu sprchu po druhej tretine. Chlapcom nepracovali nohy tak, ako by mali. A ukázalo sa to aj na konečnom výsledku. Ak chceme streliť viac gólov, musíme ísť tvrdšie do priestorov pred brankárom," poznamenal Cooper."Nechcem však, aby sme žali kritiku na výkon v tretej tretine. My sme tlačili a súper sa bránil. Dialo sa tak na základe vývoja v predchádzajúcej časti stretnutia," dodal.Spomenutý Joel Hanley v sobotu strelil nielen svoj prvý gól v tohtoročnom play-off, ale bol to jeho premiérový zásah v NHL v kariére.Stal sa len piatym obrancom, ktorému sa podarilo otvoriť si strelecký účet v profilige vo finálovej sérii o Stanleyho pohár, pred ním sa to naposledy podarilo Jimovi Peakovi z Pittsburghu Penguins v jari 1991."Dostal som prihrávku od Roopa Hintza a ani neviem, či som zdvihol hlavu. Netuším, ako to bude vidieť na kamere, ale ja som sa snažil puk poslať do horného rohu bránky takou silou, ako len budem vládať. A mal som šťastie, že to tam padlo," poznamenal Hanley.