Ďaloga o miestenkách na šampionát: Nikto to nemá isté

Marek Ďaloga, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 16. apríla (TASR) - Marek Ďaloga sa vlani v lete rozhodol vyskúšať ďalšiu ligovú súťaž a tak zamieril na sever Európy. Sezóna vo Švédsku mu však nevyšla podľa predstáv, s tímom Mora IK sa chcel prebojovať do play off, no nakoniec vypadol do nižšej súťaže. Chuť si chce preto napraviť v reprezentačnom drese a verí, že sa predstaví na domácom šampionáte.Klub obsadil v 14-člennej tabuľke predposledné miesto a musel bojovať v baráži. V nej sa mu však vôbec nedarilo, v sérii s druholigovým Leksandsom prehral 1:4 na zápasy. "zhodnotil svoj prvý ročník vo švédskej SHL.Tridsaťročný slovenský obranca absolvoval s klubom záverečný míting, rozlúčil sa a do ďalšej sezóny si bude hľadať nového zamestnávateľa." Na Slovensko dorazil minulý týždeň, pár dní si oddýchol a v utorok sa už hlásil na reprezentačnom zraze. "" povedal.Ďaloga patrí medzi najskúsenejších hráčov v aktuálnom výbere, po Michalovi Sersenovi a Ladislavovi Nagyovi je tretí v počte štartov v národnom tíme. V ňom odohral 81 duelov a strelil deväť gólov. Napriek tomu tvrdí, že miestenku na domáci šampionát nemá istú.uviedol.Slováci pokračujú tento týždeň v príprave dvojzápasom s Rakúskom v Salzburgu a Innsbrucku. Ďaloga očakáva náročné súboje, ktoré mužstvo dobre preveria. "uviedol. Slováci sa s Rakúšanmi stretli naposledy v decembri na Švajčiarskom pohári, keď ich zdolali vysoko 6:1. Podľa Ďalogu sa však tento výsledok nerodil ľahko. "