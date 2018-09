Ďalší pochod Za slušné Slovensko bude v piatok 28. 9. v Bratislave

Na snímke zástupcovia z iniciatívy Za slušné Slovensko sprava Juraj Šeliga a Karolína Farská počas tlačovej konferencie iniciatívy Za Slušné Slovensko Téma: Postoj iniciatívy ku komunálnym voľbám a aktivity iniciatívy Za slušné Slovensko v letnom období 2. júla 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) – Ďalší pochod iniciatívy Za slušné Slovensko bude v piatok 28. septembra v Bratislave so začiatkom o 19.00 h. Okrem toho sa pochody uskutočnia aj v Košiciach a Banskej Bystrici, uviedol to v nedeľu počas tlačovej konferencie na Námestí SNP v Bratislave predstaviteľ tejto iniciatívy Juraj Šeliga.Podľa Šeligu pôjde pochod z Námestia SNP cez Palisády smerom k Národnej rade SR. Organizátori pripomenuli, že ani po siedmich mesiacoch verejnosť nepozná vraha investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rovnako nie je známy ani jej objednávateľ.Protest ohlásila iniciatíva Za slušné Slovensko spolu s ďalšími iniciatívami vedcov, študentov, farmárov, umelcov, učiteľov či mimovládnymi organizáciami.povedal Fedor Gömöry z iniciatívy Veda chce žiť.povedal Šeliga. Podľa neho by mala prísť nová vláda, ktorá by mala byť dôveryhodná.Organizátori pripomenuli, že od zostavenia vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) prešlo pol roka, ale nemajú pocit, že by presadil kroky, ktoré by pomohli, aby ľudia opäť začali veriť v štátnu moc. Pellegriniho vláda podľa nich nie je dôveryhodná. Organizátori kritizujú ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), pretože zatiaľ nepredstavila nový zákon o Policajnom zbore. Rovnako poukázali aj na únos vietnamského občana.Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko vyzvala ľudí, aby si priniesli sviečky, baterky, lampáše či mobily, ktorými budú svietiť.doplnila.