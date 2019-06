Ďalší uchádzač o Mayovej funkciu Sam Gyimah sľubuje druhé referendum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. júna (TASR) - Do súboja o post šéfa Konzervatívnej strany a nového britského premiéra vstúpil v nedeľu 13. uchádzač Sam Gyimah, ktorý prisľúbil usporiadanie druhého referenda o brexite. Informovala o tom televízia Sky News.Sam Gyimah (42) je poslancom Dolnej snemovne parlamentu a bývalým štátnym tajomníkom britskej vlády pre univerzity a vedecký výskum. Svoje rozhodnutie vstúpiť do súboja zdôvodnil tým, že záujemcov o Mayovej funkciu je síce mnoho, avšak prezentujú len veľmi obmedzenú škálu názorov na problematiku brexitu.povedal pre Sky News Gyimah, ktorého rodičia pochádzajú zo západoafrickej Ghany.Vlani v novembri sa Gyimah vzdaj funkcie štátneho tajomníka na protest proti tomu, ako premiérka Mayová pristupovala k odchodu Spojeného kráľovstva k EÚ. Odvtedy vystupuje ako rozhodný zástanca vypísania druhého referenda o brexite.Theresa Mayová 7. júna odstúpi z funkcie šéfky Konzervatívnej strany. V úrade premiérky zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra. Za favorita medzi doposiaľ 12 uchádzačmi, ktorí by chceli nahradiť Mayovú, je označovaný bývalý britský minister zahraničných vecí a zástanca tvrdého brexitu Boris Johnson.Záujem okrem neho prejavili aj Michael Gove, Jeremy Hunt, Matt Hancock, Sajid Javid, Rory Stewart, Dominic Raab, Andrea Leadsomová, Esther McVeyová, James Cleverly, Kit Malthouse a Mark Harper.O tom, kto nahradí Mayovú, budú rozhodovať poslanci a členovia vládnej Konzervatívnej strany, proces výberu odštartuje 10. júna. Meno Mayovej nástupcu by malo byť známe do 20. júla, keď sa britský parlament odoberie na letné prázdniny.