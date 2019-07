Ďalší úspešný rok spoločnosti MetLife na slovenských školách

Foto: MetLife Foto: MetLife

MetLife na Slovensku

MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností („MetLife“) jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke



Junior Achievement Slovensko, n.o.

Junior Achievement Slovensko (JA Slovensko) je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 26 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. júla (OTS) - Do tohto úspešného programu JA Základy podnikania sa v uplynulom školskom roku zapojilo 117 tried s celkovým počtom 2361 detí z celého Slovenska.Vzdelávací program JA Základy podnikania je určený pre piaty a šiesty ročník základných škôl, ktorého cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Do programu, ktorý trvá približne päť týždňov, sa v tomto školskom roku zapojilo viac ako sto dobrovoľníkov. Tí hravou formou oboznámili deti so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti. Počas tohto obdobia si deti vyskúšali teóriu prepojenú s praktickým svetom ekonomiky, obchodu a financií. Témy boli náročné, avšak jednoduchý a hravý spôsob podania vďaka mentorom priamo z praxe ich spravili zaujímavými a dostupnými.,“ povedala dobrovoľníčka MetLife“ uviedol programový riaditeľ neziskovej organizácie JA Slovensko