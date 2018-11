ĎALŠIA AFÉRA: Weiss ohlásil koniec v reprezentácii pod Hapalom

Na snímke vpravo Vladimír Weiss. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke vpravo Vladimír Weiss. Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Vladimír Weiss pre denník Plus Jeden Deň uviedol, že sa rozhodol skončiť v národnom tíme pod vedením českého trénera Pavla Hapala. Dvadsaťosemročný krídelník katarského klubu Al Gharafa zostal v novembrových dueloch Ligy národov UEFA proti Ukrajine (4:1) a Česku (0:1) bez minutáže v najcennejšom drese. A keď sa na ihrisko nedostal ani pri treťom striedaní v súboji v pražskom Edene, zamieril počas stretnutia do šatne."Za Hapala som skončil, vyjadrím sa v najbližších dňoch," citovalo stredajšie vydanie denníka Plus Jeden Deň bývalého hráča Manchestru City, Glasgowa Rangers, Espanyolu Barcelona či Olympiakosu Pireus.K momentu opustenia lavičky počas súboja sa už krátko po zápase v Prahe vyjadril aj Hapal, ktorý v októbri vymenil na poste trénera Jána Kozáka: "V priebehu zápasu som si to nevšimol, lebo som koučoval mužstvo. Dozvedel som sa to, až keď som prišiel do kabíny. Budem sa snažiť vykomunikovať to s hráčom, čo ho k tomu viedlo, a uvidíme ďalej. Vieme, akým spôsobom hrá, rozhodli sme sa pre tento variant. Nepustili sme ho do zápasu, ale nikde nie je napísané, že nebude hrať v ďalších dueloch, takže v tom nevidím žiadny problém."