ĎALŠIA APOKALYPSA? V Tatrách má fúkať vietor rýchlosťou 180 km/h

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - V okolí Vysokých a Nízkych Tatier sa v noci z nedele na pondelok (24.9.) poriadne rozfúka. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu tretieho stupňa. Predbežne platí od 21.00 h do 05.00 h nasledujúceho dňa.Výstraha sa týka oblasti hrebeňov Tatier v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad, Tvrdošín a Poprad. Meteorológovia tu očakávajú mimoriadne silný vietor, ktorý by v nárazoch mohol dosiahnuť 160 až 180 kilometrov za hodinu.uvádza SHMÚ na svojej webovej stránke.Okrem toho platia pre niektoré časti Slovenska výstrahy prvého a druhého stupňa pred vetrom, rovnako z nedele na pondelok, zhruba od 19.00 h miestami do 10.00 h nasledujúceho dňa.Druhý stupeň bol predbežne vyhlásený najmä pre severné časti stredného Slovenska. Výstraha sa týka okresov Čadca, Námestovo, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica, Bytča, Žilina, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice a Banská Bystrica. Na pozore sa však treba mať aj v okrese Stará Ľubovňa a Kežmarok na východe Slovenska. V týchto oblastiach by mohol vietor miestami dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu.S výstrahami prvého stupňa treba predbežne počítať najmä na východe Slovenska, ale aj v niektorých južnejších častiach stredného Slovenska a v okresoch Púchov a Ilava. Rýchlosť vetra sa odhaduje na 65 až 85 kilometrov za hodinu.