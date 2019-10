Ďalšia noc nepokojov v Katalánsku si vyžiadala takmer sto zranených

Demonštranti stavajú barikádu počas protestov v uliciach Barcelony proti odsúdeniu deviatich bývalých katalánskych lídrov v Barcelone 16. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 17. októbra (TASR) - Ďalšia noc pouličných zrážok, ktoré sa od pondelka odohrávajú v mestách Katalánska, si vyžiadala takmer 100 zranených. S odvolaním sa na lekárske zdroje o tom vo štvrtok informovala agentúra AFP. Dodala, že proseparatistickí aktivisti vo štvrtok obnovili blokádu ciest v tomto regióne ležiacom v severovýchodnej časti Španielska.Služba rýchlej zdravotnej pomoci spresnila, že počas zrážok medzi demonštranti a políciou v Barcelone utrpelo zranenia 58 ľudí vrátane 17-ročnej osoby, ktorú zrazila policajná dodávka. Ďalších 38 ľudí bolo zranených v potýčkach v iných katalánskych mestách.V celom regióne bolo v noci na štvrtok zadržaných 33 ľudí, pričom 12 polícia zaistila v Barcelone, kde boli zrážky s políciou najnásilnejšie.Medzičasom španielsky premiér Pedro Sánchez požiadal katalánskeho premiéra Quima Torru, aby jasne odsúdil násilnosti páchané osobami protestujúcimi v Katalánsku proti väzneniu deviatich separatistických vodcov. Z rozpútania týchto násilností Sánchez obvinilNiekoľko hodín po Sánchezovom vyhlásení katalánsky líder Torra vyzval na okamžité zastavenie násilných stretov, ktoré v uliciach katalánskej metropoly Barcelona v stredu pokračovali už tretiu noc po sebe. Upozornil, že násilnosti poškodzujú obraz hnutia, ktoré spája milióny Kataláncov.Spomínaná blokáda ciest na území Katalánska súvisí s pochodom za slobodu, ktorého účastníci vyrazili v stredu z piatich katalánskych miest. Ich cieľom je Barcelona, kam by mali dôjsť v piatok, keď by sa na výzvu odborárov mal v regióne konať generálny štrajk.Protesty v Katalánsku vypukli v pondelok po tom, ako si 12 obžalovaných, vrátane bývalého katalánskeho vicepremiéra Oriola Junquerasa, vypočulo rozsudok španielskeho najvyššieho súdu.Ten troch z nich uznal za vinných len z občianskej neposlušnosti a do väzenia ich neposlal. Ostatných deviatich uznal súd za vinných z protištátnej činnosti a vymeral im tresty v rozmedzí 9-13 rokov.Ani jeden obžalovaný však nebol uznaný za vinného zo vzbury - za čo je trestná sadzba až 25 rokov väzenia. Obvinenia súviseli so zorganizovaním nezákonného referenda o nezávislosti v októbri 2017 a následným vyhlásením Katalánskej republiky.