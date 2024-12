Ďalšia rana pre Manchester City, Guardiolovi vypadol dôležitý stopér

21.12.2024 (SITA.sk) - Anglický futbalový klub Manchester City sa musí popasovať s ďalším nepríjemným zásahom do hráčskeho kádra. Úradujúcemu anglickému šampiónovi bude pre zranenie štyri týždne chýbať portugalský stopér Rúben Dias , ktorý má problémy so svalom.Manchester City prežíva nevydarené obdobie sezóny 2024/2025. Z ostatných jedenástich súťažných zápasov získal iba jedno víťazstvo, pričom počas tejto série až osemkrát prehral. Tréner "Citizens" Pep Guardiola vyhlásil, že Dias sa zranil počas nedeľňajšieho mestského derby proti Manchestru United (1:2)."Po 75 minútach zápasu proti United niečo zacítil. Je silný, chcel zostať na ihrisku, ale teraz je zranený," uviedol Guardiola. Tomu v doterajšom priebehu sezóny pre zranenia mnohokrát chýbalo viacero opôr, vrátane držiteľa Zlatej lopty Rodriho, ktorý bude mimo hry pravdepodobne až do budúceho ročníka.Už v najbližšom zápase ManCity, v sobotu na trávniku Aston Villy, by však mohlo nastúpiť trio John Stones, Mateo Kovačić a Manuel Akanji. "Čím viac hráčov sa vráti, tým lepšie," skonštatoval Guardiola.