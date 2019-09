ĎALŠIA STREĽBA v Texase: Päť mŕtvych a 21 zranených

Útočníka napokon zabili policajti počas prestrelky v blízkosti kina v Odesse. Išlo o muž bielej pleti vo veku od 30 do 40 rokov, uviedol predstaviteľ miestnej polície Steve Rogers. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odessa 1. septembra (TASR) - Páchateľom sobotňajšej streľby na západe amerického štátu Texas bol muž, ktorého auto sa pokúsila zastaviť policajná hliadka. Oznámil to predstaviteľ miestnej polície, ktorého citovala agentúra DPA.Streľba, ku ktorej došlo v sobotu popoludní v oblasti mesta Odessa, približne 480 kilometrov západne od Dallasu, si vyžiadala päť mŕtvych a 21 zranených civilistov. Okrem toho boli postrelení aj traja policajti.Pôvodné chaotické správy hovorili o tom, že strieľať začali zrejme až dvaja páchatelia jazdiaci na autách. Následne sa však vyjasnilo, že išlo len o jedného strelca, ktorého napokon zabili policajti. Motív mužovho konania nie je známy.Vodiča jazdiaceho na vozidle značky Honda sa najskôr pokúsil zastaviť člen policajnej hliadky v blízkosti mesta Odessa. Muž však zastaviť odmietol a policajta postrelil. Neskôr svoje auto opustil a ukradol poštové vozidlo. Z neho potom strieľal na náhodné obete, napríklad na hostí reštaurácie a na ľudí v obchodnej zóne 116-tisícového mesta Odessa.Útočníka napokon zabili policajti počas prestrelky v blízkosti kina v Odesse. Išlo o muž bielej pleti vo veku od 30 do 40 rokov, uviedol predstaviteľ miestnej polície Steve Rogers.Bezprostredne nebolo jasné, či je medzi piatich mŕtvych zarátaný aj samotný strelec.O streľbe v Odesse informovali aj prezidenta USA Donalda Trumpa a do jej vyšetrovania sa zapojil Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Viceprezident Mike Pence ocenil odesských policajtov za rýchly zásah.K incidentu došlo štyri týžde po streľbe v nákupnom centre v texaskom meste El Paso, pri ktorej zahynulo 22 ľudí.Guvernér Texasu Greg Abbott sa tento týždeň už dvakrát stretol s poslancami štátneho zákonodarného zboru, s ktorými diskutoval o tom, ako zamedziť ďalším prípadom hromadnej streľby. V nedeľu by mal Abbott pricestoval do Odessy, píše agentúra AP.