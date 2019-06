Ďalších 20.000 mladých ľudí dostáva šancu zadarmo prebádať Európu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. júna (TASR) - Do tretieho kola novej iniciatívy EÚ pre mládež DiscoverEU sa prihlásilo takmer 95.000 mladých, osemnásťročných Európanov. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia (EK).Cestovné poukazy DiscoverEU po preskúmaní všetkých žiadostí odbornou porotou získalo vyše 20.000 z nich. Na maximálne 30-dňovú cestu sa budú môcť vydať v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020.Prihlášky do tretieho kola iniciatívy zaslalo takmer 95.000 mladých ľudí zo všetkých členských štátov EÚ. Kolo prebiehalo počas dvoch týždňov a uzávierka bola 16. mája 2019. Na základe určených kritérií a podľa kvót na každý členský štát EÚ sa vybralo vyše 20.000 uchádzačov.Eurokomisár zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v správe pre médiá pripomenul, že EÚ v júni oslávi prvé výročie iniciatívy DiscoverEU. Dodal, že počas prvého roka jej existencie približne 275.000 mladých Európanov prejavilo záujem o túto skúsenosť, pričom cestovný poukaz zadarmo získalo približne 50.000 z nich.Komisia skontaktuje úspešných uchádzačov tretieho kola, aby si mohli začať svoju cestu organizovať. Podniknúť ju môžu sami alebo v maximálne päťčlenných skupinách, počas maximálne 30 dní v období od 1. augusta 2019 do 31. januára 2020. Cestovať budú prevažne vlakom, pričom vo výnimočných prípadoch budú môcť využiť aj iné spôsoby dopravy.Všetci účastníci dostanú aj pozvánky na prvé stretnutia iniciatívy DiscoverEU, ktoré sa budú konať na rôznych miestach v Európe a budú sa niesť v znamení tém ako udržateľnosť či kultúrne dedičstvo. Prvé takéto stretnutie sa uskutoční v holandskom meste Nijmengen v dňoch 12. a 13. júla.Komisia plánuje otvoriť ďalšie kolo prihlášok pred koncom tohto roka, pričom k dispozícii bude ďalších 20.000 cestovných poukazov.