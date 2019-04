Ďalšie chránené vtáčie územia by mali dostať programy starostlivosti

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 16. apríla (TASR) - Chránené vtáčie územia (CHVÚ) Strážovské vrchy, Chočské vrchy a Čergov by mali dostať programy starostlivosti na roky 2019 až 2048. Vyplýva to z materiálov v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Za celé obdobie by opatrenia navrhované v programoch mali stáť viac ako 14 miliónov eur, časť z nich zaplatí Európska únia.Programy starostlivosti v Strážovských a Chočských vrchoch by podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR malo prispieť k odstráneniu nedostatkov, ktoré Európska komisia vyčíta Slovensku v rámci konania o porušení zmluvy aj v prípade EU Pilot. Okrem toho majú napríklad zlepšiť súčasný nepriaznivý stav orla skalného, výra skalného a ďatľa trojprstého v Chočských vrchoch alebo žltochvosta lesného v Strážovských vrchoch.Hlavným cieľom programu starostlivosti o CHVÚ Čergov je vytvoriť podmienky na návrat populácie tetrova hoľniaka, zlepšiť súčasný nepriaznivý stav pŕhľaviara čiernohlavého a žltochvosta lesného, ako aj zachovať priaznivý stav ostatných 21 druhov, pre ktoré bolo toto územie v roku 2011 vyhlásené.Programy starostlivosti o CHVÚ sú nelegislatívne materiály, ktorými sa spresňujú zásady využívania územia, ustanovujú sa ciele ochrany druhov vtáctva a určujú sa opatrenia na dosiahnutie dlhodobých a operatívnych cieľov. Ich schválením dôjde k splneniu záväzku stanovenia cieľov ochrany pre územie sústavy Natura 2000, ako aj celkového záväzku na zlepšenie priaznivého stavu a k posilneniu súčinnosti pri zabezpečení starostlivosti o tieto územia.