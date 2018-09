Ďalšie lety Ryanairu z Bratislavy sú plánované podľa letového poriadku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. septembra (TASR) - Okrem piatkového zrušeného príletu z Bruselu a následného odletu do tejto destinácie sú ostatné lety dopravcu Ryanair z Bratislavy uskutočňované alebo plánované podľa letového poriadku. Ide o lety do Londýna, Barcelony, Madridu, Leeds-Bradfordu, na Malagu, Korfu, a tiež do Milána-Bergama, Nišu, Solúna, Manchestru, Eindhovenu a rovnako aj naopak z týchto miest.Pre TASR to potvrdila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková." priblížila Ševčíková.Čo sa týka zrušeného piatkového letu do Bruselu, Ryanair už skôr ponúkol cestujúcim možnosť bezplatnej prerezervácie letu na iný deň. Spoločnosť to odôvodnila možnosťou štrajku a snahou minimalizovať nepríjemnosti, ktoré by to cestujúcim mohlo priniesť.Podobný postup zvolil dopravca aj pri lete do holandského Eindhovenu. Ten je plánovaný podľa letového poriadku z Bratislavy o 18.10 h.Letecká spoločnosť Ryanair zrušila v piatok celkovo 250 letov. Dôvodom je štrajk palubného personálu v Belgicku, Holandsku, Portugalsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku, a tiež pilotov v Nemecku.