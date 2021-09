Ďalšie stovky Slovákov v auguste zbankrotovali, počty stúpajú už tretí mesiac za sebou

Také vysoké čísla ešte nikdy nezaznamenali

Zbankrotovali už tisíce Slovákov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - V auguste zbankrotovalo 849 Slovákov. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau , v medziročnom porovnaní to so 676 osobnými bankrotmi predstavuje nárast o 25,59 %, pričom počet osobných bankrotov medziročne rastie už tretí mesiac za sebou.V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v júli zbankrotovalo 859 dlžníkov, ich v ôsmom mesiaci toho roka bolo iba o 1,16 percenta menej.Ako ďalej uviedla hlavná analytička firmy Jana Marková, 177 bankrotov pripadlo na ľudí bez trvalého bydliska, ktorí sú prihlásení na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Predstavuje to 20,85 % z celkového počtu ľudí, ktorí zbankrotovali v auguste.„Predtým sme takýto vysoký podiel ešte nikdy nezaznamenali,“ skonštatovala Marková. Zároveň zbankrotovalo 25 manželských párov a zaznamenali aj 15 príbuzenských väzieb.V auguste súdy zároveň zrušili 712 konkurzov z predchádzajúcich období. Z nich 625 zrušili pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 87 konkurzov zrušili po splnení konečného rozvrhu výťažku.Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta 2021 zbankrotovalo 54 215 Slovákov. V tomto roku od začiatku januára do konca augusta ich bolo 4 794.