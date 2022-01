Ďalšie testovanie zamestnancov vo firmách je nejasné, Sulíkovo ministerstvo neplánuje predĺžiť manuál

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2022 (Webnoviny.sk) - Situácia týkajúca sa ďalšieho testovania zamestnancov vo firmách je stále nejasná. Ministerstvo hospodárstva SR ešte minulý týždeň uviedlo, že neplánuje predlžovať platnosť jeho manuálu testovania. Ten je pritom platný do konca januára. Dnes hovorí, že o ďalšom postupe rokuje s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.„Touto otázkou by sa mal na najbližšom rokovaní zaoberať aj vládny kabinet. Kým táto otázka nie je uzatvorená, zamestnávatelia sa nemusia obávať žiadnych sankcií," uviedol pre agentúru SITA stručne rezort hospodárstva.Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po poslednom rokovaní vlády uviedol, že testovanie bude pokračovať v nezmenenom režime aj vo februári. Agentúra SITA aktuálne oslovila aj Ministerstvo zdravotníctva SR, to nás s otázkami odkázalo na rezort hospodárstva.