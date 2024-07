Ďalšieho potenciálneho atentátu na politikov sa najviac obávajú voliči súčasnej vládnej koalície

Obavy z obmedzovania demokracie

31.7.2024 (SITA.sk) - Ďalšieho atentátu na politikov, či už koaličných alebo opozičných, sa väčšmi obávajú voliči súčasnej vládnej koalície. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre nezávislú organizáciu Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO), ktorý priniesol Denník N. Prieskum bol realizovaný v dňoch 14. až 27. júla na vzorke 1 792 respondentov a zameriaval sa na konšpiračné teórie súvisiace s atentátom na predsedu vlády Smer-SD ), a tiež na obavy ľudí po streľbe. Agentúra skúmala obavy z ďalšieho atentátu na stupnici od jeden po sedem, kde číslo jeden reprezentovalo silné obavy a číslo sedem znamenalo, že respondent nemá v tomto smere žiadne obavy.Výrazné obavy vyjadroval najmä elektorát strany Smer-SD. Prieskum sa venoval aj skúmaniu ďalších obáv, a to z obmedzovania demokracie. Tie vyjadrovalo viac voličstvo opozičných subjektov Progresívne Slovensko (PS) hnutia Slovensko , a tiež mimoparlamentných Demokratov S výrokom „Strany slovenskej vládnej koalície (Smer, Hlas SNS ) využijú atentát na premiéra Roberta Fica na obmedzenie demokracie (napr. potláčanie práv opozície, obmedzenie slobody slova atď.)" súhlasí celkovo 50 percent všetkých respondentov (zahŕňa odpovede „rozhodne súhlasím" a „skôr súhlasím"). Tridsať percent vyjadrilo nesúhlas s týmto výrokom (zahŕňa odpovede „rozhodne nesúhlasím" a „skôr nesúhlasím") a pätina opýtaných (20 percent) zvolila odpoveď „neviem, nedokážem posúdiť".Najčastejšie s výrokom súhlasil elektorát hnutia PS, išlo celkovo o 88 percent voličov progresívcov. Nesúhlas vyjadrilo osem percent z nich. Nasledujú voliči SaS, kde tieto obavy zdieľa 84 percent elektorátu, nesúhlas s výrokom vyjadrilo, rovnako ako v prípade PS osem percent voličov liberálov.S predmetným výrokom súhlasí aj celkovo 80 percent voličov mimoparlamentných Demokratov (nesúhlasí osem percent z nich), a tiež 77 percent voličov opozičného hnutia Slovensko. Spomedzi voličov tohto politického subjektu celkovo 16 percent skôr alebo rozhodne nesúhlasilo s predmetným výrokom.Pomerne vysoká miera súhlasu bola i medzi elektorátom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) , kde kladné odpovede zvolilo celkovo 68 percent voličov tejto strany, záporné odpovede vybralo celkovo 14 percent z nich. V prípade mimoparlamentnej Maďarskej aliancie s výrokom súhlasilo 40 percent opýtaných voličov, u hnutia Republika , ktoré je tiež mimo NR SR , to bolo 26 percent.Spomedzi voličov Maďarskej Aliancie však 38 percent zvolilo odpoveď neviem, a rovnako učinilo aj 34 percent voličov Republiky. Medzi voličmi súčasnej vládnej koalície sa najčastejšie s týmto výrokom stotožňovali voliči strany Hlas-SD, súhlasilo s ním celkovo 28 percent z nich.Nesúhlas vyjadrilo 41 percent a odpoveď „neviem, nedokážem posúdiť" označilo 30 percent z nich. Rovnako nevedelo odpovedať, či s výrokom súhlasia alebo nie, ani 30 percent elektorátu strany Smer-SD. Nesúhlas vyjadrilo 48 percent z nich a s predmetným výrokom skôr lebo rozhodne súhlasilo 22 percent z nich.Celkovo najmenej vyjadrovalo takúto obavu voličstvo Slovenskej národnej strany (SNS). Išlo o 16 percent, pričom s výrokom nesúhlasilo 39 percent voličov národniarov. Zároveň sa u voličstva SNS najčastejšie objavovala odpoveď „neviem, nedokážem posúdiť". Vybralo ju 45 percent z nich.

