Ďalšiemu spoluhráčovi Pekaríka v Herthe Berlín diagnostikovali nádor nasemenníkoch, po Richterovi ho má aj Boetius

22.9.2022 (Webnoviny.sk) - Nádor na semenníkoch diagnostikovali v pomerne krátkom čase už štvrtému hráčovi nemeckej futbalovej bundesligy . Aktuálne sa medzi nich zaradil 28-ročný krídelník Jean-Paul Boetius z tímu Hertha Berlín , v ktorom je spoluhráčom slovenského reprezentanta Petra Pekaríka . Skôr v tomto roku rovnaké ochorenie diagnostikovali lekári aj u iného futbalistu Herthy - Marco Richter. Národ na semenníkoch odhalili aj u Tima Baumgartla z Unionu Berlín Borussie Dortmund . Baumgartl a Richter sa po liečbe už vrátili do súťažného diania, Haller je stále mimo hry."Aj keď ide o veľmi horkú správu, sme plní nádeje, že sa Jean-Paul čo najrýchlejšie zotaví a vráti sa k nám. Dovtedy od nás dostane maximálnu možnú podporu v každom smere. Hertha je po jeho boku a praje mu všetko najlepšie," uviedol športový riaditeľ klubu Fredi Bobic. Klub aktuálne nedokáže predpovedať, kedy by sa Boetius mohol vrátiť na súťažné trávniky.Holandský krídelník Jean-Paul Boetius prišiel do Herthy pred aktuálnou sezónou ako voľný hráč, predtým pôsobil v konkurenčnom tíme 1. FSV Mainz 05. "Celá futbalová rodina v Mainzi je za tebou, Djanga! Prajeme ti úplné a rýchle uzdravenie," napísali predstavitelia futbalistovho predchádzajúceho zamestnávateľa na twitteri.