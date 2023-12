Ďalším headlinerom Topfest 2024 bude skupina Five Finger Death Punch

Hodnoty kapely a fanúšikov

Gold a Platinum albumy

14.12.2023 (SITA.sk) -si lepšieho headlinera ani nemohol priať. Toto bude vo všetkých smerochmaximálny zážitok.Američania Five Finger Death Punch zhromaždili viac ako 11 miliárd streamov po celom svete, niekoľko top 10 hit singlov a 15 singlov, ktoré sa dostali rovno na špicu hitparád. Stali sa jednou z najznámejších kapiel vôbec. Objavujú sa na tých najväčších svetových festivaloch a pravidelne vypredávajú najväčšie svetové arény.„Five Finger Death Punch je momentálne jednou z najúspešnejších amerických hard rock skupín a sme veľmi radi, že ňou budúci ročník potešíme aj našich fanúšikov. Ich úspechy sú dôkazom toho, že je to skupina, ktorá má veľký vplyv na rockovú scénu a dokázala si získať obrovskú popularitu po celom svete,"Kapela počas rokov získala milióny dolárov na podporu veteránov, záchranárov a mnohých ďalších charitatívnych organizácií.Five Finger Death Punch sa už viac ako desať rokov spája práve s rôznymi organizáciami, aby zvýšili povedomie o mnohých svetových problémoch. Aktuálne je to napr. program pre ubytovanie, stravu, vzdelávanie, poskytovanie pracovnej pomoci, služieb duševného zdravia a zdravotnej starostlivosti pre mládež bez domova v celej Amerike.„Mnoho našich piesní a hudobných videí hovorí priamo o týchto problémoch. Našim záväzkom je prispievať na podporu týchto programov a využívať našu platformu na zvyšovanie povedomia o nich. Je to dokonale v súlade s hodnotami kapely a našich fanúšikov,"Od svojho debutového albumu „The Way of the Fist“, ktorý vyšiel v roku 2007, skupina vydala deväť po sebe idúcich albumov, z ktorých sedem bolo certifikovaných ako Gold alebo Platinum. Najnovší album kapely „Afterlife“ (2022) o živote a smrti a rovnováhou medzi nimi, zbiera ďalšie ohromujúce úspechy.Okrem toho si kapela za posledné desaťročie vyslúžila množstvo národných a medzinárodných ocenení a vyznamenaní, ako je prestížne ocenenie Soldier Appreciation Award od Asociácie armády Spojených štátov, čo je pocta, ktorú pred nimi získal iba Elvis Presley.Vstupenky na hviezdami nabitý, ktorý sa uskutočnína letisku v Žiline si exkluzívne zakúpite v sieti Ticketportal