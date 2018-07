Ďalším kandidátom na primátora Skalice je Peter Pagáč

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Skalica 20. júla (TASR) – V Skalici pribudol štvrtý oficiálny kandidát na primátora. Je ním Peter Pagáč, ktorý bol v tomto volebnom období do 8. novembra 2017 zástupom primátora.Na tejto pozícii skončil dva dni po voľbách do vyšších územných celkov, pretože ho súčasný primátor Ľudovít Barát odvolal z funkcie. Na jeho miesto nastúpil Milan Roman.uviedol vtedy k odvolaniu Pagáč.Svoju kandidatúru na primátora do tohtoročných komunálnych volieb ohlásil na sociálnej sieti informačným videom.prehlásil Pagáč.Okrem Pagáča svoju kandidatúru na primátorský post oznámila aj Anna Mierna, ktorá kandiduje ako nezávislá s podporou strany SaS a hnutia OĽaNO, Oľga Luptáková ako nezávislá kandidátka a ako nezávislý bude kandidovať aj súčasný primátor Barát.