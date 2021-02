Dáma s pávím pierkom

Má byť na čo pyšná

Thermia Palace z roka na rok zreje, krásnie a nasleduje svetové trendy v liečbe chorôb pohybového ústrojenstva i v ponuke služieb.Secesný palác na Kúpeľnom ostrove prijíma do svojej liečivej náruče už viac ako 100 rokov ľudí trpiacich bolesťami pohybového aparátu a neurologickými ochoreniami. Medzi pravidelných hostí hotela postaveného priamo nad žriedlom vzácnej termálnej vody na piešťanskom Kúpeľnom ostrove v minulosti patril aj svetoznámy umelec – Alfons Mucha.Vďaka liečivej vode a bahnu sa uzdravila aj jeho dcéra. Šťastný otec na znak vďaky namaľoval obraz na mieru nad dvere veľkej jedálne hotela. Jednou zo žien na maľbe s veľavravným názvom "Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia" je i jeho uzdravujúca sa dcéra.V roku 2006 sa Thermia Palace stal prvým plne klimatizovaným 5* kúpeľným hotelom na Slovensku. Od čias, keď ho na mieste niekdajšej krčmy "U bosého" dala vystavať rodina Alexandra Wintera sa v ňom vystriedali cisári, maharadžovia, štátnici a mnohé známe osobnosti.Symbolom tejto elegantnej dámy s vycibreným secesným štýlom je páv. Jedna z legiend hovorí o tom, že vďaka termálnej vode a bahnu sa uzdravil páv s chorou nohou. Motív pávieho pera sa preto stal neoddeliteľnou súčasťou dekorácií hotela i jeho okolia.Štatút luxusného liečebného hotela si Thermia Palace udržiava a posúva ho na čoraz vyššiu úroveň. Vďaka tomu sa stala preferovanou voľbou náročných domácich i zahraničných klientov. Medzi najobľúbenejšie z procedúr patria bahenné a vodné procedúry v kúpeľnom dome Irma, ktorý je pomenovaný podľa grófky Irmy Erdödyovej. Hostí dodnes fascinuje nie len očarujúce architektonické stvárnenie Bahniska a Zrkadliska, no najmä blahodarné účinky miestnych geotermálnych zdrojov.Hotel Thermia Palace zo svetoznámej siete Ensana Health Spa Hotels so 118 izbami, pätnástimi apartmánmi, vonkajším bazénom a veľkorysým wellness po krátkej prestávke v marci opäť otvára svoju náruč pre záujemcov o liečebný pobyt. Hostia sa môžu tešiť na excelentné služby, výber z viac, ako 60 liečebných procedúr a bazény vo vynovenom šate.Okrem kvality, na ktorú sú pravidelní hostia zvyknutí sa všetci môžu spoľahnúť aj na maximálnu bezpečnosť na pobyte. Už pred ubytovaním sú kúpeľní hostia pretestovaní a personál celých Kúpeľov Piešťany dbá o prísne dodržiavanie opatrení proti šíreniu pandémie.