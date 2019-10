Damask sa postaví proti tureckej invázii do severnej Sýrie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 9. októbra (TASR) - Damask vyhlásil, že sa postaví proti tureckej invázii do severnej Sýrie, o ktorej začiatku informoval v stredu popoludní turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Oznámili to tlačové agentúry AFP, DPA a AP.Damask, povedal nemenovaný zdroj zo sýrskeho ministerstva zahraničných vecí pre štátnu tlačovú agentúru SANA.Vyjadrenie bolo zverejnené krátko pred ohlásením začiatku tureckej invázie. Citovaný zdroj zo sýrskeho rezortu diplomacie v ňomodsúdilpri hraniciach so Sýriou, ktoré označil zaZa súčasnú situáciu na turecko-sýrskej hranici podľa zdroja môžu, ale Damask je ochotný prijať ich, ak sa rozhodnú vrátiť medzi svojich.uviedol zdroj a myslel tým sýrskych Kurdov.Kurdské sily na začiatku osem rokov trvajúcej občianskej vojny v Sýrii ovládli oblasti s kurdskou väčšinou na severe a východe krajiny a zriadili tam vlastné samosprávne úrady. Damask odmieta tamojšiu kurdskú samosprávu a chce, aby sa v Kurdmi kontrolovaných oblastiach obnovili úrady centrálnej damaskej vlády.Invázia Turecka na sever Sýrie je podľa slov Ankary zameraná proti tamojším sýrskym kurdských bojovníkom. Ankara ich pokladá za teroristov, napojených na kurdské povstanie prebiehajúce v rámci Turecka.uviedlo Turecko pred začiatkom operácie.Sýrski Kurdi boli spojencami USA vo vojne proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), keď na veľkej časti Sýrie - aj susedného Iraku - vyhlásila samozvaný kalifát, pripomenula agentúra AP. Ankara sa ostro stavala proti americkému podporovaniu sýrskych Kurdov.Kurdi vopred žiadali ochranu pred hroziacou tureckou ofenzívou. Sýrski Kurdi tiež vyzvali Rusko, aby sprostredkovalos Damaskom. Moskva je totiž hlavným podporovateľom režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada v občianskej vojne.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ešte pred začiatkom operácie telefonicky hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a povedal mu, že turecká inváziav oblasti.