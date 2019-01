Damask vyzval Turecko na stiahnutie vojakov zo Sýrie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 26. januára (TASR) - Vláda sýrskeho prezidenta Bašára Asada vyzvala v sobotu Turecko, aby stiahlo svojich vojakov zo severnej Sýrie a prestalo podporovať tamojšie opozičné skupiny.Turecká vojenská prítomnosť v Sýrii je podľa Damasku v rozpore s ustanoveniami bilaterálnej bezpečnostnej dohody, ktorú obe krajiny podpísali v roku 1998. Informovala o tom agentúra AP.Sýrske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že Turecko porušuje uvedenú dohodu opakovane od začiatku vojny v Sýrii v roku 2011. Spočiatku Ankara len podporovala sýrske opozičné ozbrojené skupiny, ale od roku 2016 podniká aj vojenské intervencie v severnej Sýrii.," uvádza sa vo vyhlásení predstaviteľa rezortu diplomacie v Damasku. Termínom "" sýrska vláda označuje džihádistické i islamistické skupiny, priblížila agentúra AFP.Podľa Damasku by malo Turecko svoje aktivity v Sýrii ukončiť a vrátiť sa k dodržiavaniu bilaterálnej dohody, ktorá garantuje bezpečnosť oboch krajín. Situácia na hraniciach by sa podľa sýrskej vlády mala vrátiť do doby pred rokom 2011.Ankara tvrdí, že dohoda z roku 1998 dovoľuje Turecku vstúpiť na sýrske územie za účelom odvrátenia bezpečnostnej hrozby. V súčasnosti Turecko hrozí novou cezhraničnou operáciou namierenou proti oddielom sýrskych Kurdov.