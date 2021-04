Dán Asgreen ovládol preteky Okolo Flámska, nádeje Petra Sagana sa skončili vyše 40 km pred cieľom

Stopiaty ročník slávnej belgickej klasiky Okolo Flámska vyhral Dán Kasper Asgreen z tímu Deceuninck - Quick Step. V záverečnom šprinte dvojice v úniku Asgreen nečakane zdolal favorizovaného obhajcu víťazstva Holanďana Mathieua van der Poela (Alpecin-Fenix).

Tretí skončil s odstupom niekoľkých sekúnd Belgičan Greg van Avermaet (AG2R Citroen Team), ktorý si v šprinte poradil s krajanom Jasperom Stuyvenom (Trek - Segafredo).

Jeden z veľkých favoritov Belgičan Wout van Aert (Jumbo Visma) skončil šiesty a Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) medzi najlepšími chýbal. Do cieľa prišiel v druhej desiatke približne s odstupom dvoch minút.

Zúročil skvelú formu

Nádeje Petra Sagana

Atak pred cieľom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.4.2021 (Webnoviny.sk) -Dvadsaťšesťročný Asgreen dosiahol ôsme víťazstvo medzi profíkmi na ceste, ale najväčšie v kariére. Zúročil skvelú formu, keďže pred týždňom ovládol aj prípravnú klasiku E3 Saxo Ban Classic. Asgreen sa stal len druhým dánskym šampiónom slávneho flámskeho monumentu. Nadviazal na triumf Rolfa Sörensena z roku 1997.Trasu dlhú 254,3 km z Antverp do Oudenaarde s 19 krátkymi, ale výživnými stúpaniami, víťaz zvládol tesne nad šesť hodín v čase 6:02:01 h."Cítil som sa dobre, preto som to skúsil na šprint. Mathieua som nechal na špici v záverečnom kilometri a mohol som si vybrať, kedy začnem šprintovať. Boli to veľmi náročné preteky, obaja sme boli v závere na svojom limite. V závere to bolo o detailoch... Je to pre mňa životný úspech a veľmi si to vážim. Ďakujem tímovým kolegom aj športovým riaditeľom, ktorí mi k tomu pomohli," uviedol Kasper Asgreen v prvom televíznom interview v cieli.Nádeje Petra Sagana sa skončili na Koppenbergu vyše 40 km pred cieľom, keď nezachytil zrýchlenie čela pelotónu a postupne sa ocitol s odstupom viac než jednej minúty až v tretej skupine prenasledovateľov.Šampión z roku 2016 mal už predtým problém udržať sa medzi najlepšími pri druhom prejazde najdlhším stúpaním na trati Oude Kwaremontom.Rozhodujúci únik sa zrodil 27 km pred cieľom, keď z čelnej skupiny zaútočil Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick Step), za ktorým sa vydali dvaja najväčší favoriti Wout van Aert (Jumbo Visma) a Mathieu van der Poel (Alpecin Fenix). Za sebou pomerne rýchlo nechali francúzskych spolujazdcov z úniku Juliana Alaphilippa (Deceuninck - Quick Step) a Pierra Turgisa (Total Direct Énergie) a tiež dvojicu z tímu Bahrain Victorious Marca Hallera a Dylana Teunsa.Po chvíli malo čelné trio k dobru 25 sekúnd, ale za nimi sa začali diať veci. Dve skupiny prenasledovateľov sa spojili a začali podkurovať triu na čele. Pod vrcholom posledného prejazdu Kwaremontom zaútočil Van der Poel a ušiel Van Aertovi. Nie však Asgreenovi, ktorý sa ho udržal aj v najstrmších pasážach stúpania.Nasledoval posledný "výstup" na legendárny Patterberg 13 km pred cieľom, cez ktorý prešli Asgreen a Van der Poel plece pri pleci. Van Aert už nemal síl na to, aby ich ohrozil a na vrchole Patterbergu zaostával už viac ako 20 sekúnd. Desať kilometrov pred cieľom Van Aerta dostihla skupina za ním a bolo jasné, že líderské duo si to s polminútovým náskokom rozdá o víťazstvo.V poslednom kilometri bol vpredu Van der Poel a Asgreen mu už nevystriedal. Menej favorizovaný Dán sa napokon rozhodol pre rozhodujúci atak 250 m pred cieľom, Holanďan ho zachytil, ale nečakane nevydržal až do konca a v posledných 100 m zvesil nohy na znak prehry.