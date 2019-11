Daň z nehnuteľností v Košiciach by sa mala zvýšiť

Košice. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Košice 21. novembra (TASR) - Mesto Košice navrhuje zvýšenie sadzby dane z nehnuteľností. Argumentuje, že musí vykrývať výpadok príjmov do rozpočtu, ako aj navýšenie výdavkov pre viaceré zmeny zákonov a rôzne vládne sociálne balíčky v celkovej výške zhruba 18 miliónov eur.Magistrát uvádza, že podľa návrhu pri dani z nehnuteľností stúpnu bežnej rodine výdaje na trojizbový byt priemerne o zhruba jedno euro mesačne. Pri senioroch, sociálne odkázaných občanoch a ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) to bude od päť do 20 centov za mesiac. Primátor Jaroslav Polaček uviedol, že v návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o úprave sadzieb miestnych daní sa myslelo najmä na to, aby to príliš nepocítili peňaženky bežných ľudí.uviedol.Mesto zatiaľ zverejnilo modelové príklady s porovnaním sadzieb daní v roku 2019 a návrhom na rok 2020. U priemerného jednoizbového bytu v centrálnej zóne by mala ročná sadzba narásť zhruba z 12 na 18 eur, u trojizbového bytu z 24 na 36 eur a pri garáži z 21 na 45 eur. Pri rodinnom dome so zastavanou plochou 90 metrov štvorcových (m2) a dvomi nadzemnými podlažiami by malo byť zvýšenie zo 65 na 119 eur.V okrajových častiach mesta vychádza zvýšenie dane pri jednoizbovom byte z 10 eur na 16,50 eura, pri trojizbovom byte z 20 na 33 eur a pri garáži z 18 na 36 eur. Pri rodinnom dome by bol nárast zhruba z 53 na 110 eur. Navrhované zvýšenie daní sa týka aj pozemkov.uviedol Polaček.Podľa riaditeľa magistrátu Marcela Čopa dokáže mesto úsporami pri verejných obstarávaniach a chode mesta spolu s čiastočným využitím rezervného fondu nájsť dokopy osem miliónov eur. U chýbajúcich desiatich miliónov eur však mesto podľa neho pri súčasnej legislatíve nemá inú možnosť akotento výpadok úpravou miestnych daní a poplatkov. Ich výška sa naposledy menila pred takmer siedmimi rokmi. Nárast priemernej mzdy za ten čas dosiahol takmer 40 percent a inflácia dosiahla desať percent. V prípade, ak by sa sadzby daní neupravovali, muselo by sa mesto zadlžiť alebo znížiť rozsah poskytovaných služieb pre obyvateľov. Mestskí poslanci budú o rozpočte rokovať 12. decembra.