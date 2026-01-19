|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 19.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahomíra, Mário
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. januára 2026
Dana Jelinková Dudzíková sa vzdala členstva v súdnej rade, Kosová vyjadrila ľútosť a vyzdvihla jej výrazný prínos
Tagy: Členstvo Súdna rada
Členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková sa v pondelok listom, ktorý osobne doručila do rúk predsedníčky rady
Zdieľať
19.1.2026 (SITA.sk) - Členka Súdnej rady SR Dana Jelinková Dudzíková sa v pondelok listom, ktorý osobne doručila do rúk predsedníčky rady Marcely Kosovej, vzdala členstva v rade. Ako súdna rada v tejto súvislosti informovala, mandát jej zaniká nasledujúcim dňom, teda v utorok 20. januára. Jelinková Dudzíková bola za členku súdnej rady zvolená sudcami západoslovenského volebného obvodu 21. apríla 2022. Mandátu sa ujala 1. júla toho istého roku.
"Je mi veľmi ľúto, že sa Dana Jelinková Dudzíková vzdala funkcie členky súdnej rady. S podporou sudcov vykonala v súdnej rade veľa práce, bola aktívnou a neprehliadnuteľnou súčasťou súdnej rady. Veľmi výrazný bol jej prínos aj v oblasti etiky sudcov či v medzinárodnej oblasti. Súdnu radu dôstojne reprezentovala napríklad v rámci aktivít ENCJ (Európska sieť súdnych rád) a OECD," uviedla predsedníčka rady Kosová.
Ako ďalej zdôraznila, s Jelinkovou Dudzíkovou hovorila opakovane a dlho, a jej rozhodnutie skončiť v rade nebolo unáhlené. "Rozumiem jej dôvodom a chápem ju. Hoci som dúfala, že si to rozmyslí," dodala Kosová.
Zdroj: SITA.sk - Dana Jelinková Dudzíková sa vzdala členstva v súdnej rade, Kosová vyjadrila ľútosť a vyzdvihla jej výrazný prínos © SITA Všetky práva vyhradené.
"Je mi veľmi ľúto, že sa Dana Jelinková Dudzíková vzdala funkcie členky súdnej rady. S podporou sudcov vykonala v súdnej rade veľa práce, bola aktívnou a neprehliadnuteľnou súčasťou súdnej rady. Veľmi výrazný bol jej prínos aj v oblasti etiky sudcov či v medzinárodnej oblasti. Súdnu radu dôstojne reprezentovala napríklad v rámci aktivít ENCJ (Európska sieť súdnych rád) a OECD," uviedla predsedníčka rady Kosová.
Ako ďalej zdôraznila, s Jelinkovou Dudzíkovou hovorila opakovane a dlho, a jej rozhodnutie skončiť v rade nebolo unáhlené. "Rozumiem jej dôvodom a chápem ju. Hoci som dúfala, že si to rozmyslí," dodala Kosová.
Zdroj: SITA.sk - Dana Jelinková Dudzíková sa vzdala členstva v súdnej rade, Kosová vyjadrila ľútosť a vyzdvihla jej výrazný prínos © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Členstvo Súdna rada
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
SaS spúšťa celoslovenskú kampaň, krajina podľa strany prechádza do rúk mafie – VIDEO, FOTO
SaS spúšťa celoslovenskú kampaň, krajina podľa strany prechádza do rúk mafie – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Ocenenie, ktoré zaväzuje: Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už dvanásť rokov a aktuálne hľadá nové talenty
Ocenenie, ktoré zaväzuje: Philip Morris Slovensko si drží status Top Employer už dvanásť rokov a aktuálne hľadá nové talenty