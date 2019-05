Daňa verdikty rozhodcov v zápase proti Fínsku nenechali chladným, niektoré situácie boli na hrane

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

KOŠICE 12. mája - V sobotňajšom zápase MS v hokeji medzi Slovenskom a Fínskom (2:4) bolo niekoľko sporných verdiktov rozhodcov. Hlavnými boli Rakúšan Manuel Nikolic a Bielorus Maxim Sidorenko, ktorým na čiarach asistovali Dán Rene Jensen a Kanaďan Dustin McCrank.Kým tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay po stretnutí v košickej Steel Arene, Marka Daňa verdikty arbitrov nenechali chladným. "Ťažko komentovať výkon rozhodcov, no niektoré situácie boli na hrane. Trošku sme sa tým nechali ovplyvniť a to sa nám možno na konci vypomstilo," skonštatoval DaňoRodák z rakúskeho Eisenstadtu následne dodal: "Bol to vyrovnaný zápas, držali sme s nimi krok. Bohužiaľ, potom sa misky váh naklonili na ich stranu. Máme na čom stavať do ďalších zápasov. Máme tri body, s čím sme spokojní, keďže sme hrali s tak silnými súpermi. Teraz musíme zregenerovať a pripraviť sa na Kanadu.“