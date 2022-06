Dáni v referende hlasovali za účasť na spoločnej obrannej politike EÚ

aktualizované 2. júna 8:27



Najvyšší podiel hlasov v histórii

Pevnejšie väzby so spojencami

2.6.2022 (Webnoviny.sk) -Dánski voliči v stredu v historickom referende odhlasovali, aby sa ich krajina vzdala rozhodnutia spred troch desaťročí nepodieľať sa na spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike Európskej únie (EÚ).Dánski vojaci sa tak budú môcť zúčastňovať na vojenských misiách EÚ a krajine sa tiež otvoria dvere do agentúr únie súvisiacich s bezpečnosťou.Za účasť na spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike EÚ hlasovalo 66,9 percenta voličov, čo je najvyšší podiel hlasov v histórii referend v krajine, účasť voličov však zas bola medzi najnižšími - len 65,8 percenta. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Dánske referendum je ďalšou zo série reakcií európskych krajín snažiacich sa o pevnejšie väzby so spojencami v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.Premiérka Mette Frederiksenová uviedla, že krok je veľmi dôležitým signálom v čase invázie, že keď ruský prezident Vladimir Putin „napadne slobodnú krajinu a ohrozuje stabilitu v Európe, my ostatní ťaháme za jeden povraz".Výsledok referenda napríklad privítala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová s tým, že hlasovanie vyslalo „silný odkaz záväzku k našej spoločnej bezpečnosti" a že z toho budú mať prospech Dánsko aj EÚ.