Daniel Edmund Williams: Muž, ktorý dostal Tullamore na obchodnú mapu Írska

16.6.2025 (SITA.sk) - Ale toto meno nie je len znakom kvality – je to aj meno úzko spojené s históriou jedného mesta, jednej rodiny a generácie ľudí, ktorí verili v poctivú prácu, remeselnú hrdosť a zodpovednosť voči komunite. A bol to Daniel Edmund Williams (1928 – 2007), ktorý vdýchol tejto tradícii nový život a pevne ju ukotvil v modernom Írsku.Počiatky legendárnej írskej whisky Tullamore D.E.W. siahajú až do roku 1829, keď Michael Molloy založil liehovar Tullamore Distillery v Tullamore v grófstve Offaly. V roku 1887, po jeho smrti, prešiel liehovar do rúk rodiny Dalyovcov a zodpovednosť za podnikanie prevzal kapitán Bernard Daly. Vtedy sa k spoločnosti pripojil mladý Daniel E. Williams, ktorý sa vypracoval od nuly až na generálneho riaditeľa.Bol to on, kto premenil značku Tullamore Dew na národný symbol kvality a svoje meno vtlačil na samotnú whisky - iniciály D.E.W. nesú fľaše dodnes. Jeho odhodlanie, vízia a prístup k práci sa stali základom firemnej kultúry pre niekoľko ďalších generácií.Jeho vnuk Edmund Williams, ktorý sa narodil v Dubline a vyrastal v Tullamore, pokračoval v jeho odkaze s rešpektom a odvahou. V čase, keď tradičná írska whisky upadala a vidiecke obchody umierali, sa rozhodol konať – a premenil spoločnosť na moderný, profesionálne vedený podnik. V 60. rokoch stál za zrodom jedného z prvých írskych supermarketových reťazcov Five Star, otvoril sa medzinárodnému obchodu a priniesol do regiónu nové príležitosti.Daniel E. Williams nielenže skutočne miloval svoje remeslo, ale prispel aj k prosperite grófstva Offaly a celého írskeho vnútrozemia. Nechcel riadiť podnik z Dublinu – chcel, aby Tullamore zostal v centre diania. Aby ľudia mali prácu, dôvod zostať a byť hrdí na to, odkiaľ pochádzajú. Jeho príklad inšpiroval aj Edmunda, ktorý zostal mestu verný celý život.A aké hodnoty mali títo dvaja muži spoločné? Najlepšie ich opisuje Daniel E. Williams vo svojom vyhlásení: "Úspech nedosiahnu tí, ktorí po ňom túžia najviac, ale tí, ktorým veľmi záleží na tom, čo robia a čo sú odhodlaní vytvoriť."Vnuk Edmund naplnil tento prístup naplno – či už išlo o riadenie tisícov zamestnancov alebo ponechanie sídla spoločnosti v Tullamore. Nebol len podnikateľom – bol budovateľom komunít a nositeľom hodnôt. Hoci skupina v 90. rokoch čelila bankrotu a odpredaju aktív, Edmund sa nikdy nevzdal svojho záväzku voči miestnym ľuďom. A to je možno najcennejšia vec, ktorú po sebe zanechal.Máme šťastie, že sa zachoval jeho princíp. Z dedičstva, ktoré po sebe zanechal, vieme, že podľa neho aj žil a pracoval. Dnes mu vzdávame hold na každej fľaši Tullamore D.E.W.Či už si vychutnávate dúšok tejto whisky doma, v bare alebo niekde na cestách, možno si spomínate aj na muža, ktorý veril v čestnosť, zodpovednosť a trvalú hodnotu.Hovoríme o ňom ako o pôvodnom írskom hipsterovi – stačí sa pozrieť na tie fúzy. Mal štýl, charizmu – a čo je najdôležitejšie, víziu, ktorá ovplyvnila celé Írsko.Informačný servis