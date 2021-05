Danka Barteková si v Lonate vystrieľala dve medaily, finále bolo nesmierne náročné

Dlhodobo príjemný pocit na strelnici

Bronz v tímovej súťaži

11.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Danka Barteková sa na pretekoch Svetového pohára v talianskom Lonate hneď dvakrát prestrieľala na pódium. V skeete jednotlivkýň obsadila tretie miesto, keď predtým v kvalifikácii skončila piata. Vo finále dosiahla výsledok 43 bodov.Predstihli ju s 55 bodmi víťazná Američanka Austen Jewell Smithová a s 52 bodmi strieborná Britka Amber Hillová. Češka Anna Šindelářová na štvrtom mieste za Bartekovou zaostala o 8 bodov."Lonato je jedna z mojich obľúbených strelníc a tretie miesto v skeete ma veľmi teší. Strieľalo sa mi dobre, dlhodobo mám príjemný pocit na strelnici. Musela som však poriadne zapracovať na tom, aby som sa vôbec dostala do finále. Súperky dosahovali vysoké výsledky. Medaila je čerešnička na torte, pretože finále bolo nesmierne náročné. Mala som tu aj osobného trénera Sandra Belliniho, ale prvýkrát aj Marca Innocentiho, ktorý pôjde so mnou aj na olympiádu. Táto spolupráca od minulého roku funguje dobre, rozumieme si ľudsky aj športovo. Teším sa na ďalšie preteky," uviedla 36-ročná Danka Barteková po zisku individuálneho bronzu v Lonate.Pre zaujímavosť 42-ročný Innocenti je strieborný medailista z Ria de Janeiro 2016 v dvojitom trape. O dva roky neskôr sa podieľal na talianskom triumfe v pretekoch Svetového pohára v čínskom Čchang-wo v tímovom dvojitom trape.V utorok Barteková pridala do zbierky úspechov ďalšie pódium, keď bronz získala s Luciou Kopčanovou a Veronikou Sýkorovou aj v tímovej súťaži žien. V kvalifikácii obsadili Slovenky tretiu priečku a v súboji o konečnú tretiu priečku ich vyzvali Češky. Po štvrtej sérii súboja o bronz bol stav nerozhodný 4:4, ale v záverečnej piatej sérii Slovenky minuli len dvakrát a ich súperky až trikrát. Vo finále sa predstavia Talianky a Američanky.