Danko: Ak by to Matovič myslel vážne, spojilo by sa hlasovanie o Ficovi s dôverou vláde

Danko



Poslanci nevydali súhlas s väzbou

Poslanci parlamentu tento týždeň nevyhoveli žiadosti Generálnej prokuratúry SR a nevydali súhlas s väzobným stíhaním poslanca Roberta Fica (Smer-SD). Za súhlas s väzbou hlasovalo 74 zo 150 prítomných členov zákonodarného orgánu. Na väzobné stíhanie bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.