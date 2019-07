Danko: Ak Smer-SD nepredloží návrh na zmeny o výživnom, navrhnem to ja

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 21. júla (TASR) - Ak Smer-SD nepredloží návrh na zmeny pri vymáhaní výživného, urobí to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Povedal to v rozhovore pre TASR s tým, že návrh predloží na prerokovanie do Národnej rady (NR) SR na jeseň. Po novom by mal alimenty od neplatičov vymáhať štát a nie matky.povedal Danko s tým, že na predloženie návrhu od koaličného partnera stále čaká.Vysvetlil, že 'sociálka' by mala preplatiť nejaké sumy a zvyšok by sa od neplatičov alimentov vymáhal z pozície štátu. Chce tak sprísniť vymáhanie príspevkov, aby rozvedené či slobodné matky nemuseli platiť exekútorov a vymáhať financie samy.Danko vysvetlil, že SNS chce prispieť k podpore mladých ľudí do 33 rokov.dodal.Zmeny vo vymáhaní výživného v minulosti avizoval Smer-SD. Mali by byť súčasťou balíka opatrení na podporu mladých rodín spolu s predĺžením materskej, či nižšou daňou z pridanej hodnoty (DPH) na dojčenské potreby. Informoval o nich predseda Smeru-SD Robert Fico ešte v roku 2018. Realizovať by sa mali v rokoch 2019 až 2020. Najskôr chceli podľa jeho slov presadiť zmeny pri vymáhaní výživného, čo by mal po novom robiť štát.