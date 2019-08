Danko: Autenticitu komunikácie Mariana K. nemajú posudzovať politici

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 15. augusta (TASR) - Autenticitu údajnej komunikácie medzi obvineným Marianom K. a niektorými politikmi nemajú posudzovať politici. Myslí si to predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko, ktorý sa v tejto veci spolieha na orgány činné v trestnom konaní.uviedol Danko. Kto si zaslúži trest, má ho podľa neho dostať.doplnil šéf parlamentu.Zo zverejnenej údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs., ktorí sú obvinení z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, vyplýva, že Marian K. mal byť v kontakte s viacerými politikmi. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mu mal telefonovať a s bývalým premiérom a predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom sa mal stretnúť. Spomína sa v nej aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár.Bugár pre Denník N priznal, že sa s Marianom K. na dovolenke nielen pozdravil, ako tvrdil predtým, ale aj sa s ním rozprával.uviedol. Odmieta však, že by sa s ním stretol aj poobede, ako naznačuje údajná komunikácia, aj to, že by mal na neho Marian K. "nahučať".