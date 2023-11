Danko bude kandidovať do europarlamentu a prekážajú mu vyjadrenia Dolinkovej aj Druckera

2.11.2023 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko bude kandidovať v najbližších voľbách do Európskeho parlamentu . „Určite áno, potiahnem kandidátku a následne sa rozhodnem, čo so získaným mandátom, ak sa nám to podarí," uviedol pre Hospodárske noviny.Danko tvrdí, že sa bude rozhodovať aj na základe politickej situácie. Prekážajú mu predovšetkým vyjadrenia ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Tomáša Druckera (obaja Hlas-SD ).„Ak Dolinková bude rozprávať o povinnom očkovaní a Drucker o tom, že mimovládky na školách nie sú problém, tak neviem, dokedy taká vláda môže vydržať," ozrejmil.