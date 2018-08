Danko by pre antisemitské prejavy siahol na výrokovú imunitu poslancov

Na ilustračnej snímke poslanci NR SR. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. augusta (TASR) - Poslancov Národnej rady SR by nemusela chrániť ani výroková imunita, pokiaľ by ich prejavy boli napríklad antisemitské. Myslí si to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). O antifašistických opatreniach by sa podľa neho malo rokovať za okrúhlym stolom.povedal na pondelkovej tlačovej konferencii Danko. Niektorí poslanci v pléne podľa jeho slov urážajú iné štáty, iné vierovyznania a to aj preto, že si uvedomujú ochranu, ktorú im poskytuje výroková imunita.Šéf parlamentu spomenul aj možnosť stanoviť šesťmesačnú lehotu na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR o návrhu na rozpustenie politickej strany. Aktuálne hrozí zrušenie strane ĽSNS, návrh podal generálny prokurátor Jaromír Čižnár.Danko už koncom júla hovoril, že bude iniciovať antifašistické opatrenia, ktorých cieľom má byť zrušenie parlamentnej ĽSNS. Opatrenia by mala pripraviť osobitná odborná komisia, výsledkom jej práce majú byť zákony, ktoré ĽSNS zrušia.Domnieva sa, že krajina má veľmi slabé zákony. Danko poukázal, že generálny prokurátor Čižnár sa už vlani obrátil na Najvyšší súd SR a ten za rok ešte nevytýčil pojednávanie vo veci zrušenia ĽSNS. Existenciu ĽSNS považuje za veľký problém Slovenska, za ktorý sa hanbí.