Danko chce, aby ÚPV rozhodol o Ficovi, dovtedy voľba sudcov ÚS nebude

Bratislava 26. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko chce, aby parlamentný ústavnoprávny výbor rozhodol aj o kandidatúre expremiéra Roberta Fica. Pokiaľ nerozhodne o kandidátoch v celom rozsahu, nebude možné voliť v pléne kandidátov na ústavných sudcov. Vyplýva to z Dankovho stanoviska. Šéf parlamentu chce aj to, aby sa hlasovania vo výbore zúčastnil aj poslanec Peter Kresák (Most-Híd).Ústavnoprávny výbor neprijal k Ficovej kandidatúre žiadne stanovisko. Za to, že formálne zákonné podmienky spĺňa, hlasovalo šesť koaličných poslancov, proti bolo šesť opozičných. Zároveň neprešiel ani návrh, že Fico podmienky nespĺňa. Pri jeho mene tak stanovisko výboru nie je. Opozícia mu vyčíta, že nemá dostatočnú prax. Róbert Madej (Smer-SD) sa ho zastával. Kresák nehlasoval, keďže kandiduje aj on a na hlasovaní o sebe a svojich protikandidátoch sa nezúčastnil.," uvádza sa v stanovisku.Danko zároveň upozorní Kresáka, aby si splnil všetky povinnosti ako člen ústavnoprávneho výboru (ÚPV). "," píše Danko v stanovisku. Kresák si podľa jeho slov musí byť vedomý toho, že nepárny počet členov príslušného výboru nie je svojvoľný.," vyhlásil Danko.Pri zvyšných 39 kandidátoch, o ktorých poslanci hlasovali jednotlivo, výbor vždy jednohlasne konštatoval, že podmienky spĺňajú. Poslanci majú vo voľbe vybrať 18 kandidátov, ktorých ponúkne prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi a ten má vymenovať deväť nových sudcov Ústavného súdu SR.