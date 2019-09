Danko chce na koaličnej rade počuť vysvetlenie Smeru k stratifikácii

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko . Foto: TASR Jakub Kotian Na snímke predseda NR SR Andrej Danko . Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 29. septembra (TASR) - Predseda Národnej rady a SNS Andrej Danko chce na najbližšej koaličnej rade počuť od Smeru-SD vysvetlenie, aké je ich stanovisko k reforme nemocníc a tiež, aký je finálny návrh stratifikácie. SNS odmieta rušenie štátnych nemocníc a poukazuje na to, že reforma išla do vlády, hoci premiér Peter Pellegrini nemal jednotný mandát od Smeru-SD."Premiér Pellegrini nemal jednotný mandát od Smeru a napriek tomu dal stratifikáciu nemocníc do vlády. Na koaličnej rade budeme požadovať vysvetlenie od Smeru, aké je vlastne ich politické stanovisko a finálny návrh. My sme proti sieti nemocníc, ktorá bude tvorená štátnymi a súkromnými nemocnicami," uviedol Danko. Štát má podľa neho zdravotné výkony zabezpečovať výlučne štátnymi nemocnicami.Danko tiež zdôrazňuje, že je zásadne proti rušeniu štátnych nemocníc. "Som proti, aby sme ustupovali súkromnému sektoru. Skôr som čakal, že pani ministerka (Andrea Kalavská, pozn. TASR) príde a povie, ako sa dá rýchlo postaviť nemocnica, ktorá sa nám rozpadáva na Kramároch," poznamenal.Šéf parlamentu a SNS je tiež za výstavbu a opravu nemocníc. "Navrhujeme, aby došlo k zmene zákona o verejnom obstarávaní, aby zriaďovatelia nemocníc a internátov mohli ísť do ponukového konania nielen do 70.000 eur na opravy, ale do troch miliónov eur," priblížil ešte v piatok (27. 9.) Danko.Vláda v piatok odobrila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý prináša reformu slovenských nemocníc. Po rokovaní kabinetu to potvrdil s tým, že reforma je naplánovaná na niekoľko volebných období.Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.Ministerka Kalavská cez víkend povedala, že stratifikácia nesmie byť predmetom politickej vojny. Ak by sa tak v parlamente stalo alebo by to hrozilo, ministerka je rozhodnutá návrh stiahnuť.