Danko chce presadiť zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) - Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov je prvý krok na odstránenie tohto prežitku. Konštatoval predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, ktorý vyjadril spokojnosť s presadením opatrenia, týkajúcich sa najkrehkejšej časti obyvateľstva, a to dôchodcov.Tí si podľa neho zaslúžia, aby sa im vytvorili také podmienky, ktoré ocenia ich celoživotný prínos pre spoločnosť. „Je na čase investovať do ľudí. Dôchodcovia celý svoj život obetovali práci a teraz je na nás, politikoch, aby sme im podali pomocnú ruku. Samozrejme, nie je to jediné opatrenie, ktoré by som chcel pre nich presadiť. Baviť by sme sa mohli aj o cenách liekov, o náraste minimálneho dôchodku,“ podotkol Danko. Dodal, že realizácia takýchto opatrení by si žiadala aj väčšiu politickú moc. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.Slovenská národná strana zavedením zrušenia koncesií pre dôchodcov podľa Dankových slov zároveň plní svoje sľuby, ktoré dala ešte na začiatku funkčného obdobia. „SNS od začiatku hovorí, že verejnoprávny rozhlas a televízia môžu fungovať aj bez koncesionárskych poplatkov,“ doplnil predseda národniarov. Zrušenie koncesií pre dôchodcov je jedným z opatrení z dielne SNS. Po zavedení 13. platov, či rekreačných poukazov, národniari plánujú aj presadenie športových poukazov, ktoré budú na dobrovoľnej báze.