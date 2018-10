Danko: Chcem, aby sme po zrušení sankcií privítali Volodina ako prví

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava/Antalya 10. októbra (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) počas eurázijského parlamentného summitu v tureckej Antalyi začiatkom tohto týždňa poskytol rozhovor ruskej agentúre TASS, v ktorom načrtol svoj pohľad na rolu Slovenska ako prostredníka medzi Európskou úniou a Ruskom, hovoril o svojom želaní privítať na Slovensku predsedu ruskej Štátnej dumy Viačeslava Volodina, ktorý sa v súčasnosti nachádza na sankčnom zozname EÚ, a vyjadril sa aj k problematike Krymu.povedal Danko. Podľa vlastných slov cíti zadosťučinenie, že jeho cesty do Ruska dnes nasledujú aj parlamentní lídri z iných európskych krajín, ktoré predtým hlasno podporili sankcie proti Rusku.povedal Danko.pokračoval Danko.Volodin má v dôsledku sankcií zakázaný vstup na územie EÚ. Eurázijský summit, ktorý začiatkom tohto týždňa zorganizovali v Turecku, sa mal podľa pôvodných zámerov dohodnutých s hlavnými iniciátormi - Ruskom a Južnou Kóreou - konať v Bratislave, avšak šéf Štátnej dumy by sa na ňom pre sankcie nemohol zúčastniť.Danko ďalej v rozhovore pre ruskú agentúru označil sankcie vo všeobecnosti za "prvý krok ku konfliktu, ktorý môže skončiť aj lokálnym vojnovým konfliktom".zdôraznil predseda slovenského parlamentu a dodal, že ak sa má predísť väčšiemu konfliktu, dialóg napokon bude aj tak nevyhnutný.V rozhovore sa prihlásil k pozícii Slovenska ako členskej krajiny EÚ, pričom zopakoval, že sa bude snažiť byť Rusku nápomocný, aby "Rusi cítili cez nás svoju istotu, bezpečnosť a priateľstvo, ako to aj ja vždy cítim, keď som v Rusku".Reportérka TASS sa ďalej spýtala, či by podporil cestu oficiálnej delegácie poslancov NR SR na Krym, keďže tam podľa nej chodia delegácie z Francúzska či Nemecka, a do akej miery považuje vôľu obyvateľov Krymu o pridružení k Rusku vyslovenú v referende za legitímnu.povedal Danko v súvislosti s významom funkcie prezidenta v oblasti zahraničnej politiky.Podľa Danka má Európa viacero problémov podobných Krymu.upozornil.uviedol Danko s tým, že Slovensko by sa v prvom rade malo snažiť, aby sa vzťahy medzi jednotlivými stranami nezhoršovali.