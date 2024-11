Danko dostal od predsedu Štátnej dumy pozvanie do Ruska, čaká na schválenie zahraničnej cesty 

Riešenie vojny na Ukrajine

Návšteva v januári

16.11.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko má oficiálne pozvanie na návštevu Ruskej federácie od predsedu ruskej Štátnej dumy. Podpredsedu NR SR povereného jej riadením Petra Žigu Hlas-SD ) preto oficiálne požiadal o súhlas so zahraničnou pracovnou cestou do Ruskej federácie. Informovala o tom Zuzana Škopcová „Predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda NR SR v kontexte volieb v Spojených štátoch amerických očakáva zlepšenie dialógu Spojených štátov amerických s Ruskou federáciou. Vzhľadom na uvedené požiadal povereného predsedu NR SR Petra Žigu, aby mohol oficiálne ako jeden z prvých navštíviť Ruskú federáciu," uviedla.SNS je toho názoru, že konflikt na Ukrajine je riešiteľný len dohodou medzi USA a Ruskom, v kontexte vyjadrení nedávno zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa národniari očakávajú po jeho inaugurácii rokovania medzi oboma štátmi.„Z Ruskej federácie neodišli zahraničné spoločnosti tak, ako to bolo deklarované a za strategickú chybu považuje predseda SNS aj to, že sa nerokuje o dodávkach plynu priamo s Ruskou federáciou. Slovensko je bez ruského plynu, ruskej ropy, ale hlavne jadrového paliva neschopné ekonomicky konkurovať západným štátom," uvádza SNS.Danko verí, že Žiga jeho oficiálnu pracovnú cestu do Moskvy, ako zástupcu NR SR, schváli, a umožní mu tak bilaterálne rokovania na najvyššej úrovni s cieľom pomôcť Slovensku najmä v zimnom období. Odpoveď od Žigu očakáva šéf národniarov v najbližšom čase. V prípade kladnej odpovede by Danko navštívil ruskú Štátnu dumu v januári 2025. Celú cestu by uhradil z vlastných zdrojov.