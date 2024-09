Danko dostal ponuku byť predsedom parlamentu výmenou za niektoré ministerstvo. Vážim si, čo urobil, tvrdí Taraba

Uzavretá otázka

Transparentné hospodárenie

4.9.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko dostal ponuku byť predsedom Národnej rady SR výmenou za niektoré ministerstvo. Uviedol to v stredu podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba po zasadnutí vlády."Túto ponuku však neprijal, pretože to nepovažuje za správne," dodal Taraba s tým, že SNS nevedie žiadne rokovania o výmene na postoch v rámci ministerstiev, čo znamená, že otázka predsedníckeho postu v parlamente je pre nich uzavretá."Vážim si, čo urobil, pretože debata by nemala byť o tom, že vymeníme niečo za niečo," dodal. Podľa Tarabu sa Peter Pellegrini stal prezidentom aj vďaka voličom strany Smer-SD SNS , a očakávali, že aj strana Hlas-SD bude túto skutočnosť akceptovať."Ak bola na stole iba výmena, tak nemáme čo vymeniť. Podľa mňa je táto otázka uzavretá. Teraz sa oveľa viac zameriame na to, čo má byť agenda SNS v tejto vláde," zdôraznil Taraba.Podpredseda vlády tiež poukázal na potrebu transparentného hospodárenia v rezortoch. Ako príklad uviedol Ministerstvo zdravotníctva SR , kde došlo k navýšeniu financií na 850 miliónov eur v minulom roku, pričom tento rok sa ukázala potreba ďalších 600 miliónov eur."Som rád, že sa posúvame do odbornej roviny. Preto sa budeme pýtať a veriť, že tam hospodárite transparentne. Tu nikto nedostal bianko šek," upozornil Taraba s tým, že toto sú peniaze všetkých občanov Slovenska.