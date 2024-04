Danko dostane za zdemolovanie semaforu nanajvýš pokutu, prokuratúra uzavrela prípad

9.4.2024 (SITA.sk) - Prokuratúra sa stotožnila so záverom polície, že v prípade dopravnej nehody podpredsedu parlamentu Andreja Danka nejde o trestný čin, ale o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom. Informovala o tom televízia Markíza na portále tvnoviny.sk „Uznesenie o postúpení veci nadobudlo právoplatnosť dňa 25. marca.2024. Ďalšie rozhodovanie o skutku, teda o vine a o uložení sankcií, je aktuálne v kompetencii príslušného priestupkového orgánu, ktorým je Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Bratislava IV,“ citovala Markíza hovorkyňa krajskej prokuratúry v Bratislave Gabrielu Kováčovú.Dankovi v tejto súvislosti podľa televízie hrozí pokuta od 300 do 1300 eur a odobratie vodičského preukazu na jeden až päť rokov.Televízia pripomína, že Danko v januári zdemoloval semafor a z miesta odišiel. Dychovú skúšku podstúpil až po 15 hodinách.