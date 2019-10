Danko: Gott pre mňa zostane navždy najväčším československým spevákom

Majster Karel Gott. Foto: PR Karel Gott Foto: PR Karel Gott

Bratislava 13. októbra (TASR) – Karel Gott zostane navždy najväčším československým spevákom. Uviedol to v nedeľu predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po slávnostnej svätej omši. Tá sa na základe jeho iniciatívy konala za zosnulého speváka v hradnej kaplnke Bratislavského hradu.povedal Danko. Doplnil, že bude zároveň iniciovať, aby si zosnulého umelca pripomenula aj NR SR, a to potleskom na začiatku svojej budúcotýždňovej schôdze.Karel Gott zomrel v utorok 1. októbra krátko pred polnocou vo veku 80 rokov. Spevák v polovici septembra oznámil, že trpí akútnou leukémiou. Poruchu krvotvorby mu lekári diagnostikovali už pred rokom a pol. Verejnosť sa s ním mohla naposledy rozlúčiť v piatok (11. 10.) v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe. Zádušná omša sa konala v sobotu (12. 10.) v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade. Následne bola rakva prevezená do pražského krematória Motol, kde sa s ním rozlúčila rodina.