Danko je z tlačovej besedy Huliaka šokovaný a cíti zradu, toto nečakal „ani vo sne“ (video)

1.10.2024 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko je z Huliakovej tlačovej besedy šokovaný. Uviedol to na tlačovej besede v reakcii na vyhlásenie poslanca Národnej rady (NR) SR a predsedu strany Národná koalícia Rudolfa Huliaka , ktorý bol do parlamentu zvolený na kandidátke SNS.Huliak ako predseda strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti na tlačovej besede požiadal o zmenu názvu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany na Klub SNS - Národná koalícia/Nezávislí kandidáti, avizoval tiež, že on a poslanci z Národnej koalície Ivan Ševčík a Pavol Ľupták podporia pri voľbe predsedu parlamentu kandidáta strany Hlas-SD Ide o pozíciu, o ktorú predseda SNS Danko dlhodobo prejavuje záujem, hoci podľa koaličnej zmluvy prináleží Hlasu. „Zrada vždy bolí a ja som dnes cítil zradu Rudolfa Huliaka," skonštatoval Danko. Poznamenal ale, že Huliak nezradil koalíciu, a tá o poslancov nepríde.Danko vyzdvihol svoje dlhoročné politické pôsobenie i to, že na čele SNS stojí 12 rokov. „Hulvátstvo, agresivitu, tupotu a primitivizmus som so SNS poslal preč," prízvukoval.Vzápätí sa poslankyni Lucii Plavákovej Progresívne Slovensko ) v mene SNS a poslaneckého klubu strany ospravedlnil za urážky na jej adresu. Huliak poslankyňu minulý týždeň nazval s*kou.„Verím, že to Huliak v budúcnosti urobí s kyticou," dodal predseda SNS k ospravedlneniu a poznamenal, že toto ospravedlnenie od Huliaka očakával niekoľko dní. Stojí si však za tým, že sám Plavákovú vykázal zo sály pre dúhové nálepky na počítači, zdôraznil, že mu išlo o poriadok v rokovacej sále.„Hanbil som sa, no do poslednej chvíle som si nemyslel, že Rudo Huliak urobí politické vyhlásenie, ktorým podporí pozíciu strany Hlas-SD," vyjadril sa. Podotkol, že toto od Huliaka nečakal „ani vo sne". V súvislosti s voľbou predsedu NR SR spomenul, že jeho záujem o tento post podporuje aj premiér a predseda najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD Zopakoval, že Huliakova zrada ho ľudsky mrzí. Zdôraznil tiež, že názov poslaneckého klubu jeho strany sa meniť nebude, keďže by to muselo schváliť plénum. „Odmietam sa dať vydierať z pozície, že niekto nie je uspokojený," uviedol.Priznal, že s Huliakom sa na niektorých veciach nezhodnú, dodal však, že Huliakov názor rešpektuje a nemieni bojovať vo svojej strane. Počká si tiež na vývoj situácie v najbližších dňoch. Šéf národniarov vyjadril presvedčenie, že v poslaneckom klube SNS ostáva osem poslancov, zatiaľ podľa jeho informácií ostávajú aj Huliak so Ševčíkom.Vyzval ale Huliaka na zodpovednosť, pripomenul, že spolupráca národných síl v parlamentných voľbách 2023 nevznikla ľahko. Avizoval tiež, že Huliak už nebude stávať po jeho boku na tlačových besedách tak, ako dosiaľ.Danko tiež verí, že Huliak sa k nemu čoskoro vráti. „Je pravda, že cítim zradu. Stratil som priateľa a človeka, s ktorým som denne diskutoval. Verím, že koalícia nestratila poslanca," vyjadril sa šéf SNS. Verí však, že konsolidačný balíček, ktorý je na stole, v parlamente prejde. Huliak podľa šéfa národniarov ublížil len sám sebe, je toho názoru, že Huliakovi voliči túto zradu neodpustia.„Od dnešného dňa bude Rudo Huliak žiť s tým, že bude mať na čele nielen pečiatku agresívneho a hulvátskeho človeka, ale aj zradcu," myslí si Danko.Dodal, že SNS a on sám sa od Huliaka dištancujú, a to ako v kontexte jeho utorkových vyjadrení, tak aj v kontexte jeho minulých vystúpení. „Nechcem, aby ste pri jeho mene uvádzali v zátvorke, že SNS. Rudo Huliak si začal písať svoj príbeh," hovorí predseda SNS. Verí však, že Huliak klub a vládu nezradí.Danko v Huliakovom konaní cíti aj „ruku prezidenta" ( Peter Pellegrini je bývalým predsedom strany Hlas i bývalým predsedom parlamentu - pozn. SITA). Tvrdí, že má informácie o kontaktoch. „To nie je náhoda, čo pán Huliak urobil," myslí si Danko. Podľa neho „aj slepý vidí", že sa Huliak pridal na stranu Hlasu, je tiež presvedčený o existencii dohody medzi Huliakom a Hlasom.Na margo toho, či sa na podobný krok chystajú aj iní poslanci Danko zdôraznil, že sa stretol so svojimi poslancami a má uistenie, že v klube ich ostane prinajmenšom osem, respektíve že v klube zotrvajú aj Huliak so Ševčíkom.„Samozrejme, že sa zmenia nejaké naše nastavenia a komunikácia," podotkol. Priznal, že minister Tomáš Taraba (nom. SNS) ho pred touto situáciou vystríhal, no takýto spôsob nečakali. „Pán Huliak si už vedľa mňa v živote nesadne," dodal.