Danko: Keď budú mať banky zachovaný odvod, bude na dôchodcov

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) – Keď budú mať banky zachovaný odvod, bude aj na dôchodcov a bude aj na iné veci v tomto štáte. Skonštatoval to vo štvrtok po schválení zvýšenia minimálneho dôchodku z dielne SNS predseda strany a Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.Pôvodne malo toto opatrenie platiť až od roka 2021, plénum však schválilo posunutie účinnosti na 1. január 2020. Aj v prípade, ak by toto opatrenie nebolo zahrnuté v rozpočte na budúci rok, peniaze podľa Danka v štáte sú. Zvýšenie minimálneho dôchodku by malo stáť podľa jeho slov 148 miliónov eur, predpokladaný odhad je 140 miliónov eur.podotkol.Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) by podľa Danka nemal dvíhať ceny cigariet, ale mal by sa pozrieť na to, že napríklad budúci rok zaniká bankový odvod.Najviac peňazí sa podľa neho dá nájsť pri výbere dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako dodal, minister financií bol vyzvaný, aby do parlamentu okrem štátneho rozpočtu priniesol aj opatrenia na zabránenie kradnutia na DPH.dodal.Od januára budúceho roka si podľa Danka vďaka tomuto opatreniu niektorí dôchodcovia prilepšia.spresnil. Opatrenie by sa podľa Danka malo dotknúť približne 250.000 dôchodcov.Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák zároveň avizoval, že národniari nechcú zostať len pri minimálnych dôchodkoch.zdôraznil s tým, že SNS chce zvyšovať dôchodky aj ostatným zamestnancom tak, aby bola zachovaná zásluhovosť.