Danko: Koaličná rada je nevyhnutnosť, vlani fungovali rokovania ťažko

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) - Koaličná rada je nevyhnutnosť pre fungovanie štátu. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko s tým, že bez nej nemôže fungovať premiér. Ten by mal podľa jeho slov počúvať predsedu svojej strany. Danko tiež v rozhovore pre TASR skonštatoval, že v uplynulom roku fungovali rokovania koaličnej rady veľmi ťažko, a to pre nejednotnosť poslaneckého klubu Mosta-Híd a pre konflikt v Smere-SD medzi jeho predsedom Robertom Ficom a premiérom Petrom Pellegrinim.vysvetlil Danko.Okrem toho vidí potrebu koaličnej rady aj pri schvaľovaní vládnych zákonov. Bez dohody v koalícii by podľa neho padla vláda. Podotkol, že koaličná rada dáva komfort predsedovi vlády, ktorý bez nej fungovať nemôže. Vyhlásil, že premiér má len takú dôveru, akú mu koaličná rada dá.povedal s tým, že on nemusel žiadať právomoci od premiéra, pretože ich získal vo voľbách.V súvislosti s koaličnou radou skonštatoval, že v uplynulom roku fungovali rokovania veľmi ťažko.priblížil šéf parlamentu.Problém vidí v tom, že nevedel, s kým zo Smeru-SD sa má rozprávať.skonštatoval.Poukázal na to, že v septembri Smer-SD riešil svoje vnútorné vzťahy aj v súvislosti s kandidátkou, a to sa prenášalo aj na koaličnú dohodu. Tvrdí, že problém nastal, keď Fico niečo hovoril a premiér konal inak." zdôraznil.Vzhľadom na situáciu je podľa svojich slov prekvapený, že sa im v septembri podarilo presadiť 90 percent vecí. Priznal, že situáciu sa snažil politicky využiť, aby v pléne prechádzali zákony SNS.dodal.