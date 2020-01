Danko: Najdôležitejšie je, že sa zdvihne minimálny dôchodok

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 1. januára (TASR) - Zdvihol sa minimálny dôchodok, osvedčili sa rekreačné poukazy, schválili sa podnikové byty a športový fond, zdvihli sa platy učiteľov a vojakov. Aj to považuje predseda Národnej rady SR a šéf SNS Andrej Danko za najdôležitejšie zmeny, ktoré sa mu v uplynulom roku podarilo presadiť. Mrzí ho napríklad, že sa nepodarilo presadiť zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu.skonštatoval Danko.Danko v rámci bilancie za uplynulý rok ocenil tiež zriadenie fondu na podporu športu a to, že vláda odsúhlasila vyčlenenie 20 miliónov eur na šport a ďalších 60 miliónov na infraštruktúru.podotkol.Šéf parlamentu vyzdvihol aj zníženie dane z príjmu pre malých podnikateľov. Dodal, že sa osvedčili aj rekreačné poukazy. Čo sa týka národohospodárskeho efektu, tvrdí, že rekreačné poukazy zabezpečili o päť miliónov viac prenocovaní a vytvorenie cez 12 000 nových pracovných miest.Odmieta, že by rekreačné poukazy škodili mestám a obciam, naopak, myslí si, že im zarábajú napríklad na legalizácii ubytovaní.doplnil.Podľa vlastných slov ho mrzí, že rekreačné poukazy nie sú pre všetkých.skonštatoval s tým, že podnikatelia môžu prostredníctvom poukazov ušetriť na daniach a odvodoch.Danko tvrdí, že treba ľudí naučiť si rekreačné poukazy vypýtať. Okrem stravovania zamestnancov považuje za podstatné aj ich oddych a rekreáciu.podotkol.Danka tiež mrzí, že sa mu nepodarilo presadiť zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu. Ako príklad uviedol Tatársku republiku, kde podľa jeho slov oddelili od ministerstva kultúry cestovný ruch a dvojnásobne im za dva roky vzrástol počet turistov.