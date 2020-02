Danko odovzdal Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana in memoriam prvému ponovembrovému premiérovi

Splnený sen Andreja Danka

Čič bol vo Verejnosti proti násiliu

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu Andrej Danko ( SNS ) odovzdal štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana in memoriam prvému ponovembrovému slovenskému premiérovi Milanovi Čičovi. Urobil tak počas slávnostnej ceremónie na Bratislavskom hrade. Ide o prvé ocenenie, ktoré predseda Národnej rady SR udelil, pretože exprezident Andrej Kiska sa po schválení zákona o štátnych cenách obrátil na ústavný súd, či je zákon v súlade s ústavou. Ten rozhodol, že predseda parlamentu a vlády majú právo udeliť takéto ocenenie.„Táto cena by mala byť aj symbolom pre ľudí, ktorí sa zaslúžili o vznik Slovenskej republiky,“ povedal Danko. Vo svojom prejave sa nevyhol kritike súčasneho stavu na politickej scéne. Šéf parlamentu si myslí, že najmä po blokácii rečníckeho pultu v Národnej rade SR by sme mali pamätať na ľudí ako bol Čič. Danko tiež uviedol, že odovzdať cenu „takému velikánovi“, akým bol Milan Čič, bolo jeho snom, a aj preto chcel, aby mal právo ako predseda NR SR odovzdávať takéto ocenenie.Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka nadobudol účinnosť 1. januára 2018. Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana odovzdáva predseda parlamentu na základe návrhu ústavnoprávneho výboru. Štátnu cenu Alexandra Dubčeka udeľuje vláda na návrh poradného orgánu. Laureáti oboch cien získavajú aj finančnú odmenu vo výške 25-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.Milan Čič sa narodil 2. januára 1932 v Zákamennom. Mnoho rokov pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave a učil tiež v Košiciach, Banskej Bystrici a v Brne. Od septembra 1987 do apríla 1988 bol riaditeľom Ústavu štátu a práva SAV, od januára do apríla 1998 bol prvým podpredsedom SAV.Politická kariéra Milana Čiča sa začala v roku 1961, kedy vstúpil do KSČ, ktorej členom bol do marca 1990. Čič sa stal prvým ponovembrovým slovenským premiérom v roku 1990. V rokoch 1990 až 1991 bol členom hnutia Verejnosť proti násiliu. Po založení Mečiarovho Hnutia za demokratické Slovensko v roku 1991 sa stal jeho členom a v hnutí zotrval do roku 1993.