Danko: Parlamenty by mohli pomôcť zmieriť Srbsko s Kosovom

Na snímke vpravo predseda NRSR Andrej Danko počas prehliadky Grand Trianonu na zámku vo Versailles pri príležitosti pripomenutia si 100. výročia vzniku ČSR v Paríži 18. októbra 2018. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Paríž 18. októbra (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) chce v spolupráci s ďalšími stranami iniciovať na medzinárodnej parlamentnej úrovni zmierovacie aktivity týkajúce sa Srbska a Kosova a prípadne aj Ukrajiny a Ruska. Uviedol to vo štvrtok na tlačovom brífingu v Paríži po rokovaniach s predsedom francúzskeho Senátu Gérardom Larcherom a po trilaterálnom obede, na ktorom sa zúčastnili aj šéf českej Poslaneckej snemovne Radek Vondráček a podpredsedníčka dolnej komory francúzskeho parlamentu Carole Bureau-Bonnardová.vysvetlil Danko a informoval, že tieto aktivity by rád rozvíjal aj s účasťou Vyšehradskej štvorky. V Bratislave sa v novembri uskutoční parlamentný summit V4 rozšírený o Nemecko a Francúzsko. Neskôr v rámci slovenského predsedníctva V4 sa budú konať zasadnutia popredných predstaviteľov parlamentov V4 a Beneluxu a tiež Pobaltia.Súčasťou parlamentnej delegácie v Paríži je aj predsedníčka zahraničného výboru parlamentu Katarína Cséfalvayová (Most-Híd), ktorá médiá informovala, že medzi hlavné témy rozhovorov s francúzskymi predstaviteľmi patrila rola ich krajiny pri vzniku ČSR pred 100 rokmi.Spomedzi aktuálnych tém bola jednou z kľúčových oblastí migrácia, pričom slovenská poslankyňa pripustila, že táto téma rozdeľuje EÚ na východnú a západnú časť.uviedla.Cséfalvayová vysvetlila, že slovenskí politici objasňovali francúzskym predstaviteľom postoje Slovákov k migrácii, ktoré podľa nej vyplývajú okrem iného aj z homogénnosti obyvateľstva v krajine. "U nás sú cudzinci predsa len menej prítomní ako napríklad tu v Paríži alebo vo Francúzsku a nejaký strach obyvateľstva existuje, na ktorý politici musia brať ohľad," povedala.Slovenskí predstavitelia podľa nej vo Francúzsku hovorili aj o riešeniach, ktoré Slovensko v súvislosti s migráciou prijalo, napríklad išlo o ubytovanie žiadateľov o azyl v Rakúsku v Gabčíkove.skonštatovala slovenská poslankyňa. Dodala, že od myšlienky povinných migračných kvót sa už v EÚ postupne upúšťa.Ako na brífingu uviedol veľvyslanec SR vo Francúzsku Igor Slobodník, Francúzsko malo zásadný význam nielen pri vzniku ČSR, ale aj pri formovaní jej vnútornej a zahraničnej politiky. Po skončení prvej svetovej vojny bolo kontinentálnou veľmocou, pričom mnohé krajiny vrátane ČSR sa naň orientovali.povedal Slobodník.V súvislosti so storočnicou vzniku ČSR a návštevou slovenskej a českej parlamentnej delegácie v Paríži priblížil aj atmosféru, v akej vo Francúzsku vnímajú dnešnú SR a ČR.dodal veľvyslanec.