Danko po skúsenosti s Huliakom pritvrdzuje, na kandidátku SNS dá už len členov strany

8.6.2025 (SITA.sk) - Na kandidátku Slovenskej národnej strany (SNS) dá jej predseda Andrej Danko už len členov strany. Šéf národniarov Andrej Danko to uviedol v relácii Politika 24 v televízii JOJ 24. „To je naše rozhodnutie po tej veľkej zrade,“ dodal Danko.Na kandidátke SNS sa do parlamentu prekrúžkovali v posledných parlamentných voľbách zástupcovia viacerých menších politických subjektov. Na jeseň minulého roka sa ale SNS dostala do sporu s poslancami Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom , ktorá vyvrcholila odchodom troch poslancov z poslaneckého klubu SNS a blokovaním hlasovaní v NR SR. Spor napokon ukončil po rokovaniach premiér Robert Fico , SNS sa vzdala ministerstva cestovného ruchu a športu a novým ministrom sa stal práve Huliak.Na otázku, či Danko ponúkne ministerke kultúry Martine Šimkovičovej a ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi , a tiež poslancovi Petrovi Kotlárovi členstvo v strane, Danko uviedol, že sú pozvaní na snem národniarov. „Čo de facto znamená dnes v politike stranícka knižka? Nič,“ skonštatoval.Dodal, že diskutujú. Zdôraznil, že menovaných si ctí, že SNS nezradili. Jednoznačne sa ale nevyjadril, či im miesta ponúkne, vyjadril sa iba, že každý sa môže rozhodnúť, či do nejakej strany vstúpi, alebo nie. Pripomenul tiež, že Taraba má vlastný politický subjekt. „Spájanie strán a spolupráca je téma,“ dodal.