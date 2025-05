Danko pripustil vystúpenie Slovenska z Únie, pobúrili ho aj slová nemeckého kancelára Merza – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.5.2025 (SITA.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko pripustil vystúpenie Slovenska z Európskej únie (EÚ) . Urobil tak na stredajšej tlačovej besede.Danko sa nie tak dávno na petičnej akcii za vystúpenie z EÚ a NATO vyjadril, že je čas vystúpiť z EÚ a NATO. EÚ nazval žalárom národov. Ako uviedol, nepríde mu v poriadku, že niekto povie, že je normálne jesť chrobáky, alebo aby si Nemci a Francúzi robili čo chcú.Šéfovi národniarov nepríde normálne ani to, že nemecký kancelár Friedrich Merz Slovensku odkazuje, že ak nebude poslúchať, tak mu zoberie eurofondy . "Kto je nemecký kancelár? On nie je nadriadený nášmu predsedovi vlády. Hlavne nech sa Nemci pozrú, aké zisky odlievajú zo Slovenska," vyhlásil Danko s tým, že "z nás robia otrokov".Ako príklad uviedol automobilky. "To si treba povedať, že Nemci žijú aj zo slovenskej pracovnej sily," uviedol Danko, ktorého preto pobúrili slová nemeckého kancelára. Preto sa tu podľa neho vynára aj potenciálna debata o tom, čo bude ďalej v EÚ. "Pretože ak nás chcú ďalej brať ako nesvojprávnych... tak nech si žijú ďalej bez nás," uzavrel Danko.